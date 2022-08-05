Росія загрожує висадкою десанту з Чорного моря, - ОК "Південь"
В ОК "Південь" відзначили, що 2 великі десантні кораблі РФ "продовжують тримати тонус загрози висадки морського десанту"
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
У Чорному морі в ракетно-безпечному районі маневрують 9 бойових кораблів та катерів РФ. 2 надводних і 1 підводний носії ракет напоготові до застосування 20 крилатих ракет "Калібр".
В оперативному командуванні відзначили, що 2 великі десантні кораблі РФ "продовжують тримати тонус загрози висадки морського десанту".
"Ворог намагається знайти наші слабкі сторони, вирахувати вразливі місця, а ми стаємо тільки міцнішими і згуртованішими. Не нехтуйте сигналами тривоги і проголошеними обмеженнями правового режиму воєнного часу. Живемо й працюємо на благо перемоги, аби силам оборони було спокійно і впевнено за надійний тил", - пише ОК "Південь".
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