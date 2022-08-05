Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

У Чорному морі в ракетно-безпечному районі маневрують 9 бойових кораблів та катерів РФ. 2 надводних і 1 підводний носії ракет напоготові до застосування 20 крилатих ракет "Калібр".

В оперативному командуванні відзначили, що 2 великі десантні кораблі РФ "продовжують тримати тонус загрози висадки морського десанту".

"Ворог намагається знайти наші слабкі сторони, вирахувати вразливі місця, а ми стаємо тільки міцнішими і згуртованішими. Не нехтуйте сигналами тривоги і проголошеними обмеженнями правового режиму воєнного часу. Живемо й працюємо на благо перемоги, аби силам оборони було спокійно і впевнено за надійний тил", - пише ОК "Південь".

4 серпня російські окупанти намагались вести штурм завдяки спецвзводу за підтримки БТР-82А та танкового взводу у напрямку Сухий Ставок - Лозове, але зазнали втрат і відійшли.

За добу, 4 серпня, ЗСУ знищили 4 зенітно-ракетні системи С-300 окупантів на Півдні України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb