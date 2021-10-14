Росія заклопотана планами ЄС розгорнути військову місію в Україні

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової, плани ЄС і України про розгортання місії викликають заклопотаність у Москви.

"Реалізація цієї ініціативи, а вона, до речі кажучи, напряму суперечить мінським угодам, сприятиме мілітаризації України та ескалації напруженості на Донбасі", - зазначила вона.

Вона також додала, що Москва закликає "відмовитися від цього, м'яко сказати, необдуманого кроку".