Росія заклопотана планами ЄС розгорнути військову місію в Україні
Міністерство закордонних справ Росії вважає, що розміщення нової військово-тренувальної місії ЄС в Україні може посилити ескалацію на Донбасі
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової, плани ЄС і України про розгортання місії викликають заклопотаність у Москви.
"Реалізація цієї ініціативи, а вона, до речі кажучи, напряму суперечить мінським угодам, сприятиме мілітаризації України та ескалації напруженості на Донбасі", - зазначила вона.
Вона також додала, що Москва закликає "відмовитися від цього, м'яко сказати, необдуманого кроку".
- Нагадаємо, раніше міністр оборони України Андрій Таран заявив, що військово-тренувальна місія ЄС повинна з'явитися до кінця року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.51
-
EUR
Купівля 30.22Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе