Росія залишиться на дипломатичному шляху щонайменше найближчі два тижні, - Кулеба про ситуацію на українських кордонах

Про це повідомляє Укрінформ.



"Хороша новина: радники домовилися зустрітися в Берліні через два тижні, а це означає, що принаймні найближчі два тижні Росія, найімовірніше, залишиться на дипломатичному шляху", - заявив міністр.



Кулеба додав, що Україна готова рухатися шляхом імплементації Мінських домовленостей і нагадав, що вони починаються з безпеки.



"Однак Росія має підходити до переговорів з бажанням дійти до прогресу. На жаль, найбільша вимога Росії полягає в тому, щоб Україна напряму взаємодіяла з російськими маріонетками в Донецьку та Луганську замість того, щоб вести переговори з Росією. Цього не станеться. Це принципове питання", - зазначив очільник МЗС.

Нагадаємо, 26 січня пройшла зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки", українську сторону представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Сторонам вперше з 2019 року вдалося узгодити спільне комюніке.

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