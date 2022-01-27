Росія залишиться на дипломатичному шляху щонайменше найближчі два тижні, - Кулеба про ситуацію на українських кордонах
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія, принаймні найближчі два тижні, залишиться на дипломатичному шляху до зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки"
Про це повідомляє Укрінформ.
"Хороша новина: радники домовилися зустрітися в Берліні через два тижні, а це означає, що принаймні найближчі два тижні Росія, найімовірніше, залишиться на дипломатичному шляху", - заявив міністр.
Кулеба додав, що Україна готова рухатися шляхом імплементації Мінських домовленостей і нагадав, що вони починаються з безпеки.
"Однак Росія має підходити до переговорів з бажанням дійти до прогресу. На жаль, найбільша вимога Росії полягає в тому, щоб Україна напряму взаємодіяла з російськими маріонетками в Донецьку та Луганську замість того, щоб вести переговори з Росією. Цього не станеться. Це принципове питання", - зазначив очільник МЗС.
- Нагадаємо, 26 січня пройшла зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки", українську сторону представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Сторонам вперше з 2019 року вдалося узгодити спільне комюніке.
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