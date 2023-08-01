Для довгої війни немає часу, обмежені засоби, а сама Росія є великою, але крихкою конструкцією. Напавши на НАТО, кремлівське політбюро ставить Альянс перед вибором: безпосередньо включатися у війну з Росією або швидше шукати можливості домовитися. Третього у такому випадку не дано. У Москві, ясна річ, розраховують на друге. Атакуючи НАТО, кремлівці звужують для лідерів блоку вибір альтернатив і кваплять ухвалювати рішення.

У цьому випадку йдеться не про масштабний, а про символічний напад. Для усього цього росіянам достатньо "вагнерівців", а Білорусь як полігон — просто ідеальний варіант.

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Можливо, у Москві розраховують, що сама загроза нападу "вагнерівців" на Польщу чи Литву може змусити лідерів Альянсу до швидшого пошуку компромісів.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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