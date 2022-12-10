Росія запустила фейк про неякісну воду в Україні

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Це свідома дезінформація кремля, який, поширюючи подібні фейки, намагається спровокувати паніку серед населення та посіяти зневіру у спроможність влади забезпечити населення якісною питною водою. Насправді проведені МОЗ за 9 місяців п.р. майже 400 тис. досліджень питної води не виявили жодних відхилень від санітарних норм. Обласними центрами контролю та профілактики хвороб МОЗ України за поточний рік не зафіксовано жодного спалаху, пов’язаного зі вживанням водопровідної води", - наголошують у ЦПД.

Українці можуть без ризиків користуватись централізованим водопостачанням, зокрема й на деокупованих територіях.

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