Росія запустила "шахеди". На півдні України працює ППО
У ніч з 29 на 30 червня російські терористи запустили "шахеди" по території України
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
"Зафіксовано запуск "шахедів" з Приморсько-Ахтарська. При оголошенні повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - пишуть ПС.
Станом на 00:30 повітряну тривогу оголошено на Дніпропетровщині, Луганщині та Запорізькій області. Повітряні Сили заявили про роботу ППО.
- Удень 29 червня армія Росії вела вогонь по місту Херсон, зокрема домівках, закладі медицини та школі, де розмістили пункт незламності. Через обстріл є загиблі та постраждалі.
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