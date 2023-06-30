Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

"Зафіксовано запуск "шахедів" з Приморсько-Ахтарська. При оголошенні повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - пишуть ПС.

Станом на 00:30 повітряну тривогу оголошено на Дніпропетровщині, Луганщині та Запорізькій області. Повітряні Сили заявили про роботу ППО.