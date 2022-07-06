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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія зараз має певний успіх на Луганщині, а зброя Заходу вже створює великі переваги для України, - The Independent

Росія зараз має певний успіх на Луганщині, а зброя Заходу вже створює великі переваги для України, - The Independent

6 липня, 2022 середа
21:16
війна з Росією

За даними західної розвідки, захоплення Лисичанська Луганської області минулого тижня стало "реальним просуванням" російських військ на Донбасі, але не означає, що вони матимуть потенціал розвинути наступ далі

Про це повідомляє The Independent.

На думку неназваного західного чиновника, якого цитують британські ЗМІ, захоплення Лисичанська справило позитивний вплив на моральний стан російських військ і стало свідченням їхньої "кращої взаємодії".

Він звертає увагу на нещодавнє призначення генерала Сєргєя Суровікіна командувачем південної групи російських військ в Україні, яка відповідає за утримування окупованих територій Херсонської та Запорізької областей і наступ на Донбасі з півдня.

"Незрозуміло, чи саме його вплив призвів до нещодавніх успіхів у Лисичанську, але, очевидно, мала місце краща взаємодія між групами сил з російського боку, ніж те, що ми спостерігали на перших етапах війни", – додав чиновник.

Водночас співрозмовники британських видань додають, що останні тактичні успіхи РФ на Донбасі не вплинуть на позицію Заходу щодо підтримки України. Вони сумніваються, що Москва може продовжити наступ у Донецькій області.

"Втрати, які Росія зазнає з кожним наступом, колосальні, є дуже серйозні питання щодо запасів російського озброєння і бойового духу. Досі украй незрозумілим є те, чи вийде РФ на межі Донецької області цього року", – додають вони.

Чиновники Заходу також вказують на роль далекобійних систем, які отримує Україна і які починають приносити їй "значну операційну перевагу, як це видно на прикладі евакуації РФ з острова Зміїний і зростанням нищівних ударів за лінією оборони Росії на Донбасі".

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Лисичанськ
зброя для України
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