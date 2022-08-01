Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація не переростає у війну. Росія не має впливу на Балканах, який був раніше. Росія має у Сербії політичний вплив у деяких силах, але Сербія рухається в ЄС. Вона смикається між Росією та Заходом", - зауважив Воля.

Політолог-міжнародник також додав, що на Балканах є активний гравець - це Туреччина. За часи президентства Ердогана турецький вплив зріс на Балканах.

"Ніхто не згадав позицію Туреччини. На території Сербії є мусульманські громади, які підтримуються Туреччиною. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу наголосив на важливості щодо недопущення ескалації. Сербія та Косово не перетнуть червоних ліній. Ситуація, як і раніше виглядає не розв’язаною. Росії було б цікаво "підпалити" Балкани, але зараз у неї все менше впливу", - пояснив Воля.

В неділю, 31 липня 2022 року, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією призупинила їхню діяльність.

На тлі конфлікту з Косово в Сербії заговорили про "денацифікацію" Балкан, а президент Александр Вучич виступив із заявою, в якій звинуватив в ескалації Пріштіну та пообіцяв, що Сербія "переможе". На таку заяву відреагувала місія НАТО в Косово, сказавши, що втрутиться, "якщо стабільність регіону опиниться під загрозою".

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