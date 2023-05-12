Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Росіяни НАТО уже провокують. Всі інциденти трапляються не просто так. Списувати на випадковість ракету, яка пролетіла на 300 км від кордону з Білоруссю в Польщі, інцидент з польським літаком над Чорним морем, де була провокація, не можна. Як і інформацію від скандинавських держав, що Росія готує низку терактів і провокацій проти об'єктів інфраструктури та підводних кабелів у Балтійському морі. Ще до цього можна додати масштабну провокацію - потенційне розміщення ядерної зброї у Білорусі", - зазначив він.

Мусієнко додав, що йде перевірка реакції НАТО.

"Я думаю, Росія так чи інакше зацікавлена спровокувати якийсь конфлікт з НАТО на території Білорусі. Щоб під приводом недопущення великої світової війни з Путіним сіли за стіл перемовин та почали вислуховувати його умови, ультиматуми і так далі. Вони бачать через ескалацію кроки до деескалації - це для багатьох парадоксальна, схиблена, незрозуміла логіка. Я цілком схильний вірити, що вони можуть цього прагнути", - сказав експерт.

Він додав, що не бачить наміру у кремлівського керівництва закінчити війну, є намір продовжувати.

"Продовжувати проти України - вони використали всі можливі карти з козирів для ескалації, окрім ядерної зброї. Спроба розхитати ситуацію є очевидною, це зіграє з ними злий жарт - наївно думати, що вони зможуть контролювати процес і все піде за їхнім сценарієм. Дуже багато за цей час їх сценаріїв було зламано - так буде і в цьому випадку", - наголосив Мусієнко.

Експерт оцінив реакцію НАТО на провокації РФ.

"НАТО поки реагує неналежно, але альянс став на потужні і швидкі рейки – ухвалює низку рішень, поки на рівні доктринальних документів і переміщення військ. Я думаю, що НАТО прекрасно усвідомлює можливість зіткнення та інцидентів з РФ. Треба готуватися до дещо іншої реакції, окрім висловлення занепокоєнь", - підсумував експерт.