Росія завдала 2 ударів зі САУ по Сумщині

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Протягом дня росіяни ударили із САУ по прикордонній Шалигинській громаді. Було 2 прильоти. Обійшлося без жертв і руйнувань. Віримо в наших захисників і захисниць!", - написав Живицький.

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