Росія завдала 2 ударів зі САУ по Сумщині
У п'ятницю, 6 січня, російські терористи завдали 2 ударів по території Сумської області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Протягом дня росіяни ударили із САУ по прикордонній Шалигинській громаді. Було 2 прильоти. Обійшлося без жертв і руйнувань. Віримо в наших захисників і захисниць!", - написав Живицький.
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