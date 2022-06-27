Росія завдала ракетного удару з літаків Ту-22М по Одещині, є постраждалі

Про це повідомило ОК "Південь", передає міськрада у телеграм.

Внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища в Одеському районі сталося загорання трьох приватних будинків та присадибних будівель на загальній площі 500 кв. м.

За уточненими даними, легкі осколкові поранення внаслідок вибуху отримали 8 осіб, з яких 1 дитина. Після надання медичної допомоги на місці, госпіталізація пораненим не знадобилась. Пожежу ліквідовано.

Зараз на місці події працюють спеціалісти вибухотехніки та 11 слідчо-оперативних груп нацполіції в Одеській області та територіального підрозділу поліції. Попередня правова кваліфікація події - ч. 1 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни.

26 червня ППО на підльоті до Одеси знищила дві ворожі протикорабельні ракети.

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