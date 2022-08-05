Росія завдала удари ракетами по Запоріжжю
У ніч з 4 на 5 серпня російський агресор вдарив по Запоріжжю ракетами
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Обстріл стався в районі 2-3:00.
"Зафіксовано прихід кількох ракет поруч з обласним центром. За попередньою інформацією, жертв немає", - написав Старух.
За попередньою інформацією, жертв немає.
- У ніч з 4 на 5 серпня від російських обстрілів постраждав Нікополь.
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