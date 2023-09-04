Росія завела ракетоносій у Чорному морі до пункту базування

Про це повідомила пресслужба ВМС.

Нині в Чорному морі перебувають 8 ворожих кораблів, а в Азовському морі – один.

У Середземному морі чергують 8 ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп може складати до 24 ракет.

Фото: пресслужба ВМС

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, чому РФ не завдає ударів з акваторії Середземного моря, хоча має технічні можливості це робити. За його словами, це пов'язано з необхідністю заходу кораблів у внутрішні води інших країн і прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО.