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Росія завела ракетоносій у Чорному морі до пункту базування

4 вересня, 2023 понедiлок
10:33
Війна з Росією Ракетоносій "калібрів"

Станом на ранок 4 вересня на бойовому чергуванні в Чорному морі російських ракетоносіїв немає. Окупанти завели їх до пунктів базування

Про це повідомила пресслужба ВМС.

Нині в Чорному морі перебувають 8 ворожих кораблів, а в Азовському морі – один.

У Середземному морі чергують 8 ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп може складати до 24 ракет.

Фото: пресслужба ВМС

 

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, чому РФ не завдає ударів з акваторії Середземного моря, хоча має технічні можливості це робити. За його словами, це пов'язано з необхідністю заходу кораблів у внутрішні води інших країн і прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО.

Новини
Україна
ракетний удар
крилата ракета
Чорне море
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