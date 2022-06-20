Росія завезла сирійців до окупованого Мелітополя, - мер Федоров
Міський голова Мелітополя Запорізької області Іван Федоров заявив, що до міста увійшли сирійські найманці, яких завезли росіяни
Про це він сказав у ефірі телемарафону, передає НВ.
Федоров зауважив, що бойовиків помітили місцеві жителі. За його даними, вони перебувають на території міського авіамістечка. Він вважає, що залишатися в Мелітополі зараз небезпечно.
"Там закони сьогодні не працюють. Є суперечки між спецслужбами РФ, які між собою воюють, підривають, стріляють… Майже щодня трапляються ті чи інші вибухи. Сьогодні вночі були вибухи у військовій частині, яку вони захопили. На території цієї частини вже помітили сирійців, одягнених у форму РФ", - сказав мер.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.41
Купівля 34.41Продаж 35.22
-
EUR
Купівля 35.95Продаж 37.14
- Актуальне
- Важливе