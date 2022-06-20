Росія завезла сирійців до окупованого Мелітополя, - мер Федоров

Про це він сказав у ефірі телемарафону, передає НВ.

Федоров зауважив, що бойовиків помітили місцеві жителі. За його даними, вони перебувають на території міського авіамістечка. Він вважає, що залишатися в Мелітополі зараз небезпечно.

"Там закони сьогодні не працюють. Є суперечки між спецслужбами РФ, які між собою воюють, підривають, стріляють… Майже щодня трапляються ті чи інші вибухи. Сьогодні вночі були вибухи у військовій частині, яку вони захопили. На території цієї частини вже помітили сирійців, одягнених у форму РФ", - сказав мер.