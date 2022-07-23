"Росія завжди бреше": старший радник конгресу США закликав надати Україні далекобійні ракети

Про це він написав у своєму twitter.

Після російського удару по Одесі, внаслідок якого загорівся порт з врожаєм, чиновник США, який відповідає за санкції та протидію диктатурі, написав близько 20 твітів. У них Пол Массаро кілька разів повторив фразу "Росія завжди бреше".

Він вказав на необхідності озброїти Україну та ізолювати країну-агресора.

Радник конгресу сказав, що останні російські удари по Одеському порту, через кілька годин після домовленості не атакувати його, змушують надати Україні далекобійні ракети.

Пол Массаро закликав Захід перестати публічно заявляти, що він не зможе зробити для захисту України, тому що це провокує Путіна.

Також він додав графіку, на якій є пояснення: "Як зрозуміти що Росія бреше?"

Пол Массаро є старшим політичним радником Гельсінської комісії США, також відомої як Комісія з безпеки та співпраці в Європі, його обов'язки включають боротьбу з корупцією, захист прав людини, санкції, незаконне фінансування та енергетичну безпеку.

Раніше радник президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що Україна не отримає ракети ATACMS, які здатні вражати цілі на відстані 300 км.

Після 11:00 в суботу, 23 липня 2022 року, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі.Внаслідок обстрілу горів порт.

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