Росія заявила про затримання "завербованого Україною" військового
Федеральна служба безпеки РФ затримала у Воронезькій області нібито завербованого Україною військового
Про це повідомляє ТАСС.
ФСБ затримала у Воронезькій області військовослужбовця Західного військового округу, нібито завербованого українською військовою розвідкою.
Військовому висувають підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 275 КК РФ ("державна зрада").
"Він здійснював збір відомостей про діяльність Збройних сил Російської Федерації, витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави", - заявили в ФСБ.
Затриманому загрожує до 20 років позбавлення волі.
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