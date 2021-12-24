Росія заявила про затримання "завербованого Україною" військового

Про це повідомляє ТАСС.



ФСБ затримала у Воронезькій області військовослужбовця Західного військового округу, нібито завербованого українською військовою розвідкою.



Військовому висувають підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 275 КК РФ ("державна зрада").



"Він здійснював збір відомостей про діяльність Збройних сил Російської Федерації, витік яких за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави", - заявили в ФСБ.



Затриманому загрожує до 20 років позбавлення волі.



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