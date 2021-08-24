Росія заявила, що готова обійтися без транзиту газу через Україну

Про це заявив директор Департаменту економічного співробітництва МЗС Росії Дмитро Біричевський, передають росЗМІ.

За його словами, Москва готова обійтися, якщо "Київ не захоче транзиту російського газу".

"Ми зможемо виконувати всі зобов'язання (щодо постачання газу до Європи - ред.), але це не означає, що ми відмовляємося від транзиту через Україну", - наголосив Біричевський.

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