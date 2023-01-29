Росія заявила, що Україна завдала удар з HIMARS по мосту на окупованому Запоріжжі

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Речник окупаційної адміністрації у тимчасово захопленій частині Запорізької області Володимир Рогов заявив, що є загиблі та поранені.

У ніч з 28 на 29 січня українська артилерія завдала вдалого удару по вокзалу в окупованому Іловайську, коли російські терористи розвантажували там свою техніку.

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