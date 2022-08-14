Росія зі ствольної артилерії вдарила по Нікополю

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Ствольна, по місту Нікополь. Подробиці встановлюються. Жителі населених пунктів розташованих на березі Каховського водосховища - перебувайте в укриттях", - написав Євтушенко.

О 21:30 у Нікопольсокому районі оголосили про загрозу артобстрілу. Станом на 1:55 тривога триває досі.

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