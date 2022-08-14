Росія зі ствольної артилерії вдарила по Нікополю
У ніч з 13 на 14 серпня російський ворог обстріляв Нікополь зі ствольної артилерії
Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Ствольна, по місту Нікополь. Подробиці встановлюються. Жителі населених пунктів розташованих на березі Каховського водосховища - перебувайте в укриттях", - написав Євтушенко.
О 21:30 у Нікопольсокому районі оголосили про загрозу артобстрілу. Станом на 1:55 тривога триває досі.
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