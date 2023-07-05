Про це інформує Military Africa.

Державний концерн "Вертольоти Росії" не реалізував продаж гелікоптерів африканській державі через труднощі. Потім їх планували модифікувати для потреб місцевої армії. Компанія не отримала від уряду РФ необхідні ліцензії на експорт, а також зазнала затримок у доставленні західних компонентів. Це було наслідком російської агресії проти України й санкцій Заходу.

Невдала угода є великою проблемою для безпеки Беніну, який намагається захистити свій північний кордон. Країні загрожують екстремісти "Аль-Каїди" і "ІДІЛ".

Повідомляється, уряд Беніну очікував, що нові гелікоптери допомогли б більш ефективно боротися з цими організаціями, але тепер невизначено, скільки часу вони будуть чекати їх з Росії.

Мі-171 - це модифікований гелікоптер Мі-8 цивільного транспорту, який розробив радянський/російський конструктор М. Л. Міль - Мі-8АМТ (для експорту - Мі-171Е). Вертоліт призначений для воєнних цілей Мі-8АМТШ (Мі-171Ш) і затвердили у 2009 році.