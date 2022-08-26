Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Російський агресор через погодні умови зменшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Штормова погода в Чорному морі змусила росіян скоротити кількість ракетоносіїв до двох – надводного та підводного. Відповідно зменшилась і кількість крилатих ракет "Калібр" до 12.
"Тим не менш, і ракетна загроза, і мінна небезпека не втрачають актуальності. Пам’ятайте про обов’язковість дотримання заходів безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, будьте пильними та розсудливими, не випробовуйте долю в заборонених для відвідування місцях, а джерела інформації обирайте тільки достовірні. Тримаймо стрій! Разом до Перемоги!", - наголосили у "Півдні".
- За день, 25 серпня, українська авіація вдарила по засобах ППО російського агресора у Херсоні та Нововоскресенському.
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