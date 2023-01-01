Росія змінює тактику обстрілів України, - ГУР

Про це в етері загальнонаціонального телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Ми бачимо вплив економічних санкцій на Російську Федерацію. Вони намагаються обійти санкції, завезти комплектуючі, але це не так просто зробити. По-перше, ми збираємо таку інформацію, ділимося з нашими партнерами... Крім того, проводяться інші заходи, щоб не допустити нарощування саме виробництва будь-якого озброєння на території РФ. Дефіцит сьогодні у росіян пов'язаний з балістичними ракетами "Іскандер", наближаються до закінчення запаси "Калібрів", зменшується кількість крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555. Максимум, на що здатна Росія, - це 2-3 таких потужних удари, як ми спостерігали останній час", - зазначив Скібіцький, уточнивши, що йдеться саме про високоточне озброєння.

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Зокрема, представник української розвідки відзначив, що виробництво ракет в Росії не припиняється.

"Виробництво, на жаль не припиняється. Воно не таких обсягів, але є. Ми зараз знаходимо уламки ракет, виготовлені в четвертому кварталі 2022 року. Значить, вони виробляються і зразу надаються у війська, щоб здійснювати обстріли наших об'єктів", - сказав Скібіцький.

Він також зауважив, що ворог почав комбінувати та змінювати тактику, застосовуючи в різних конфігураціях й іранські БПЛА, і ракети старого типу, і високоточні балістичні ракети та перероблені ракети С-300.

Окрім цього, Скібіцький також повідомив, що ворог почав відчувати дефіцит РСЗВ.

"Якщо ми говоримо про суходіл, то це насамперед РСЗВ "Смерч", "Ураган" і навіть артилерійські снаряди калібру 122 мм, 152 мм. Головне управління розвідки постійно фіксує заходи Росії з поповнення саме цими боєприпасами з інших країн. Велику кількість вони завезли з Білорусі й дуже активно працюють з іншими країнами, щоб знайти запаси", - додав Скібіцький.

Він зауважив, що ГУР також працює над отриманням інформації з Росії, щоб своєчасно викрити плани ворога, попередити наше державне, військове керівництво, аби наша відповідь була адекватною.

Нагадаємо, 20 грудня член оборонного комітету Верховної Ради України Єгор Чернєв заявив, що Росія виробляє до 30 ракет "Калібр" на місяць з тих складників, які має.

Станом на 30 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні був один ворожий носій "калібрів" із загальним залпом вісім ракет.

1 січня стало відомо, що у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 5 кораблів РФ.

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