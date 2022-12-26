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OPINION

Росія знайшла собі нову зброярню у Північній Кореї

Агія Загребельська
26 грудня, 2022 понедiлок
18:05
Погляд Агія Загребельська

Україна приречена розвивати стосунки з Республікою Корея Та Японією

КНДР здійснила перші постачання ракет Росії. Бенефіціар - "вагнерівці". Вони ж їх і оплатили.

Що отримує з цього КНДР:

1. Північнокорейські робітники можуть бути залучені до будівельних робіт на Росії та захоплених нею українських територіях.

Враховуючи накладені РБ ООН санкції, які забороняють такий вид наповнення казни КНДР валютою — для Пхеньяну це важлива "плюшка".

2. Валюта за ракети.

Пригожин "банчить", витрачаючи $100 млн/міс на війну за даними, що були оприлюднені Кірбі. Для економіки КНДР, що п‘ять років під жорсткими санкціями — це значна підтримка.

КНДР заборонено санкціями РБ ООН експортувати майже все, що вона спроможна виробляти/видобувати/вирубати/виловлювати.Москва тепер стане надійним покупцем

3. Російські та західні технології.

Пліткують, що Москва у відповідь прихистила кількох північнокорейських технарів, що розбирають захоплену зброю, намагаючись відтворити свою незграбну "репліку" на неї

4. Доходи від експорту

КНДР заборонено санкціями РБ ООН експортувати майже все, що вона спроможна виробляти/видобувати/вирубати/виловлювати.

Москва тепер стане надійним покупцем. Хоча й не довгостроковим, бо гроші мають здатність закінчуватися швидко, коли ти під санкціями. Але режими рахують короткими відрізками часу в економіці, тож для Пхеньяну це також приємний бонус.

КНДР може поділитися з Росією не тільки зброєю, а й здобутками в кіберзлочинності

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Що це означає для нас:

1. Це не змінить хід війни, про що також зазначив Кірбі.

Але, це лише початок співпраці. Далі постачань з КНДР може бути більше. І ми маємо бути до цього готові.

2. КНДР може поділитися з Росією не тільки зброєю, а й здобутками в кіберзлочинності.

Успіхи КНДР оцінюють у суму 1,2 млрд вкрадених криптоактивів за останні п‘ять років, з них більша частина — за останній рік. Це одне з основних джерел наповнення бюджету Пхеньяну валютою (друге — КНР).

Тож, тут світ має реагувати, виробивши політику на цьому новому, хаотичному та поки що здебільшого анархічному ринку. І це питання не тільки до державних гравців, але й до приватних лідерів ринку.

Бо зараз це виглядає як безпечна антисанкційна гавань, що слугуватиме надійною годівничкою для м‘ясників.

3. Тепер крім Близького сходу, ближче партнерство нас чекає і з РК та Японією.

Чим більше з’являється фактів військової підтримки Тегераном та Пхеньяном російського вторгнення, тим незручнішою стає поза Пекіна

Ніщо так не об’єднує, як спільний ворог. Тим більш останні випробування людина-ракета провів біля японських вод.

Байден посилює партнерство з Юном Сук Йолем та Фуміо Кішіда. У нас також є привід для цього.

4. КНР в потрійно незручній позі на РБ ООН.

Пекін торгує з Росією, Іраном та КНДР. І, схоже, планує захищати всіх трьох.

Але чим більше з’являється фактів військової підтримки Тегераном та Пхеньяном російського вторгнення, тим незручнішою стає поза Пекіна. Й тим більш карикатурним виглядає його так званий "нейтралітет".

В будь-якому разі, постачання — вже факт. Майбутні постачання — також майже неминучі. Тож тепер наша стратегія має будуватися в новій реальності, де ми маємо союзників ворога в Індо-Тихоокеанському регіоні, а значить і значні інтереси там.

Джерело

Про автора: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019 рр.).

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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