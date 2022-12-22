До розмови долучиться Антон Петрівський - товариш Ігоря Шолтиса, ветеран АТО та військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, який захищає Україну на фронті.

Ігор Шолтис – молодий, талановитий, харизматичний. Він міг би зніматися в кіно, їздити концертними турами по Україні або просуватися кар’єрними східцями у великій політиці. Але він обрав іншу, не кіношну, а справжню роль – захищати свою країну. І до того ж зробив це двічі, жодного разу не засумнівавшись у правильності свого рішення піти на фронт і боротися проти російського загарбника. Ігор Шолтис був активним учасником Революції Гідності, воював із ворогом на Донбасі ще у 2015-му році, оговтався після поранення і з початком повномасштабного вторгнення боронить наші рубежі на Запорізькому і Херсонському напрямках.

Про те, що найважче дається Ігорю Шолтису у протистояннях із ворогом, якими він бачить перспективи деокупації Криму та звільнення усієї України від ворожих елементів та про що мріє після перемоги – говоримо з Ігорем у програмі "Історії війни" на "Еспресо" сьогодні о 18.00. Історії, які варто знати! Люди, якими треба пишатися! Не пропустіть!

Переглядати ефір та коментувати можна за посиланням:

"Історії війни" з Іриною Узловою - авторська програма – цикл інтерв’ю із військовослужбовцями: відомими людьми, публічними діячами, політиками, лідерами громадської думки, активістами, які із початком повномасштабної війни змінили свою звичну діяльність і пішли добровольцями на фронт, аби зі зброєю в руках захищати українську землю від ворога і наближати Україну до перемоги