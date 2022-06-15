Про це повідомляє голова ОВА Валентин Резніченко.

Інформації про постраждалих поки немає.

"Нас знову обстріляли. Ворог ударив з "Ураганів" по Зеленодольську та Апостоловому. У Зеленодольську поцілили по житловим кварталам - пошкоджені кілька багатоповерхівок. Попередньо, люди не постраждали. Місця обстрілів біля будинків засіяні касетними боєприпасами. Працюють піротехніки. У Апостоловому - займання у лісосмузі. Рятувальники приборкують полум’я", - йдеться у повідомленні.

Вночі з 14 на 15 червня російський агресор з "Ураганів" обстріляв місто Апостолове у Дніпропетровській області.

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