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Росія знову обстріляла Дніпропетровщину з "Ураганів"

15 червня, 2022 середа
18:27
війна з Росією Ураган

Вдень 15 червня російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину з "Ураганів"

Про це повідомляє голова ОВА Валентин Резніченко.

Інформації про постраждалих поки немає.

"Нас знову обстріляли. Ворог ударив з "Ураганів" по Зеленодольську та Апостоловому. У Зеленодольську поцілили по житловим кварталам - пошкоджені кілька багатоповерхівок. Попередньо, люди не постраждали. Місця обстрілів біля будинків засіяні касетними боєприпасами. Працюють піротехніки. У Апостоловому - займання у лісосмузі. Рятувальники  приборкують полум’я", - йдеться у повідомленні.

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