Росія знову обстріляла Дніпропетровщину з "Ураганів"
Вдень 15 червня російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину з "Ураганів"
Про це повідомляє голова ОВА Валентин Резніченко.
Інформації про постраждалих поки немає.
"Нас знову обстріляли. Ворог ударив з "Ураганів" по Зеленодольську та Апостоловому. У Зеленодольську поцілили по житловим кварталам - пошкоджені кілька багатоповерхівок. Попередньо, люди не постраждали. Місця обстрілів біля будинків засіяні касетними боєприпасами. Працюють піротехніки. У Апостоловому - займання у лісосмузі. Рятувальники приборкують полум’я", - йдеться у повідомленні.
- Вночі з 14 на 15 червня російський агресор з "Ураганів" обстріляв місто Апостолове у Дніпропетровській області.
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