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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія зосередила в Ізюмі понад 22 батальйонні групи, які намагаються прорватись у напрямку Донеччини, - депутат міськради
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Росія зосередила в Ізюмі понад 22 батальйонні групи, які намагаються прорватись у напрямку Донеччини, - депутат міськради

6 травня, 2022 п'ятниця
16:07
війна з Росією окупанти танк

Депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник повідомив, що Росія сконцентрувала в Ізюмі понад 22 батальйонно-тактичні групи, які постійно намагаються прорватись в напрямку Донецької області

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
 
"На Ізюмському напрямку тривають одні із найзапекліших боїв на території України. Ворог сконцентрував в Ізюмі понад 22 батальйонно-тактичних груп разом з допоміжними військами та намагається прорватися в напрямку Донецької області по автомобільним шляхам Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов’янськ", - розповів Стрельник.

Стрельник наголосив, що всі спроби російських військ прорватись в напрямку Донеччини не мають результатів.

"Протягом місяця російські війська намагались прорватись в напрямку Донецької області, але всі їхні спроби не мають результату. Однак, вони дійсно намагаються отримати більш вигідні для себе позиції, бо вони понад місяць ніяк не можуть вийти на адміністративні кордони між Харківською та Донецькою областями. Наші військові професійно обороняються та постійно маневрують. Деякі населені пункти в Ізюмському районі час від часу переходять під контроль однієї, чи іншої армії. Однак, це можна назвати маневрами. ЗСУ займають більш вигідні позиції для оборони і проводять вдалі контратаки", - додав Стрельник.
 


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