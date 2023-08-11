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Росія звинуватила Україну в атаці Москви безпілотником

11 серпня, 2023 п'ятниця
12:24
Війна з Росією Москва пожежа

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в результаті роботи протиповітряної оборони було збито безпілотник, яким Україна нібито намагалася атакувати столицю РФ

Про це він написав у себе в телеграмі.

"Була здійснена спроба прольоту на місто одного безпілотника. У результаті роботи ППО він був ліквідований", - написав Собянін.

Він додав, що при падінні уламків в районі Кармишевської набережної ніхто не постраждав. Також немає серйозних руйнувань.

Своєю чергою міністерство оборони РФ заявило, що вдень Україна нібито намагалася "здійснити терористичну атаку безпілотником по об'єкту на території Москви". У відомстві зазначили, що БПЛА начебто зупинили за допомогою РЕБ, після чого безпілотник розбився у лісовому масиві на заході Москви.

Російські ЗМІ додають, що дрон пролітав над руслом річки Москва на висоті 150 метрів. Уламки безпілотника впали в парковій зоні 67-ї міської лікарні імені Ворохобова.

  • 10 серпня у Домодєдово поблизу Москви пролунав вибух та зайнялася велика пожежа. Очевидці говорять про наслідки роботи ППО, влада – про нібито вибух на автосервісі та два збиті дрони.
Світ
Україна
Росія
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