Росія звинуватила Україну в атаці Москви безпілотником

Про це він написав у себе в телеграмі.

"Була здійснена спроба прольоту на місто одного безпілотника. У результаті роботи ППО він був ліквідований", - написав Собянін.

Він додав, що при падінні уламків в районі Кармишевської набережної ніхто не постраждав. Також немає серйозних руйнувань.

Своєю чергою міністерство оборони РФ заявило, що вдень Україна нібито намагалася "здійснити терористичну атаку безпілотником по об'єкту на території Москви". У відомстві зазначили, що БПЛА начебто зупинили за допомогою РЕБ, після чого безпілотник розбився у лісовому масиві на заході Москви.

Російські ЗМІ додають, що дрон пролітав над руслом річки Москва на висоті 150 метрів. Уламки безпілотника впали в парковій зоні 67-ї міської лікарні імені Ворохобова.