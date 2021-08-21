Росіянин приплив човном до Японії й попросив притулку
Житель російського Далекого Сходу самостійно приплив з південнокурильського острова Кунашир у Японію і попросив там політичного притулку
Громадянина Росії затримали на острові Хоккайдо. Російська дипмісія в Саппоро з'ясовує обставини того, що сталося, розповідає Еспресо.TV.
За даними Радіо Свобода, втікачеві 40 років, він виходець із Удмуртії.
Три роки тому він отримав "далекосхідний гектар", тобто можливість господарювати на неосвоєних землях.
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Як стверджують в адміністрації Південно-Курильського міського округу РФ, що чоловік мешкав покинутому будинку, підпрацьовував вантажником і трактористом.
За словами очевидців, він любить японську культуру.
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