"Росіян в Україні зустрічають квітами. Але ці квіти – "Піони", – секретар РНБО Данілов

Про це в ефірі національного інформаційного телемарафону повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.



"На сьогоднішній момент Російська Федерація не має контакту приблизно із 8 тисячами своїх військовослужбовців. Це не означає, що вони всі загинули. Загинули, за нашими розрахунками, приблизно 6 тисяч, а інші ще десь блукають. Тому що вони втекли від цієї війни.



Переважна більшість із них не уявляла, що вони тут будуть отримувати. Вони чомусь вирішили, що в лютому-місяці тут є квіти. У нас тут і справді є квіти, але вони мають назву "Піони". Наша артилерія криє "Піонами" цих людей, які на сьогоднішній день прийшли з загарбницькими намірами на нашу землю. Оце – єдині квіти, що їх українці, наші артилеристи шлють цим покидькам, які прийшли загарбати нашу рідну країну", – наголосив Данілов.



Він також вважає, що одним із мотивів запровадження воєнного стану в Росії (за даними нашої розвідки його можуть ввести вже з 4 березня) може стати додаткова мобілізація.



"Хотілося би глянути, як на такий розвиток подій реагуватимуть Москва, Санкт-Петербург та інші міста, в яких багато інтелігенції,людей, які розуміють, що відбувається взагалі на території Російської Федерації. Бо на сьогоднішній день у Путіна не вистачає гарматного м'яса. І він може брати тих дітей, яких будуть призивати в армію – для того, щоби відправляти сюди, для того, щоби вони потрапляли в нашу "м'ясорубку", – зазначив секретар РНБО.

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