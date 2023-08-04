Росіян заманюють на тимчасово окуповані території дешевими іпотеками на житло, – ЦНС
Загарбники намагаються змінити демографічний склад тимчасово окупованих територій України, заселивши їх росіянами. Їм обіцяють дешеві кредити на житло
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Іпотечна програма не має попиту, адже росіяни не поспішають купувати житло в чужій країні, ще й у зоні бойових дій. Відтак Кремль ввів обов'язкове державне страхування на випадок втрати такого житла", - йдеться у повідомленні.
"Усі ці ініціативи покликані попри все заселити ТОТ росіянами замість українців і змінити демографічний склад населення", - додали в ЦНС.
- Напередодні стало відомо, що загарбники завезли з Росії на тимчасово окуповані території Запорізької області медичний персонал. Лікарів розселяють у захоплених оселях українців.
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