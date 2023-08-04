Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Іпотечна програма не має попиту, адже росіяни не поспішають купувати житло в чужій країні, ще й у зоні бойових дій. Відтак Кремль ввів обов'язкове державне страхування на випадок втрати такого житла", - йдеться у повідомленні.

"Усі ці ініціативи покликані попри все заселити ТОТ росіянами замість українців і змінити демографічний склад населення", - додали в ЦНС.