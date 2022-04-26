Росіянам потрібна армія Придністров'я, щоб розпочати Одеський фронт, - Денисенко

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".



"Ключовий момент сьогоднішнього дня, з моєї точки зору, крім подій на Сході й того, що відбувається на Донеччині та Луганщині, це "танці з бубнами" навколо Придністров'я. Сьогодні вже Пушилін заявляє, що росіяни мають після виходу на кордон Донецької та Луганської областей відразу вийти на Придністров'я. Тобто, з однієї сторони, нагнітається градус, з іншої сторони - ми бачимо, що росіяни змушують керівництво Придністров'я вступити до цієї війни", - зазначив радник очільника МВС.



Вадим Денисенко зауважив, що територія Придністров'я контролюються російським ФСБ та місцевими елітами вже 30 років.



"Станом на зараз керівництво Придністров'я не зацікавлено починати бойові дії, але вони люди підневільні, і зараз росіяни активізувалися для того, щоб змусити їх вступати до бойових дій. РФ там має військову частину, що складається приблизно з трьох тисяч людей, але реально бойових до 2000. Сама армія Придністров'я, за різними оцінками, 10–12 тисяч людей, саме цей контингент людей і потрібний росіянам для того, щоб розпочати Одеський фронт, бойові дії саме на Бессарабії", – підкреслив Денисенко.

Нагадаємо, 25 квітня у Молдові заявили, що вибухи в Тирасполі - привід для створення напруженості в Придністровському регіоні