Росіянам пропонують тури за кордон для оформлення карток Visa та Mastercard іноземних банків
Російські туроператори почали пропонувати тури в Узбекистан для оформлення банківських карток
Про це з посиланням на Асоціацію туроператорів Росії пише "Економічна правда".
На російському туристичному ринку почали з'являтися тури для оформлення банківських карток Visa та Mastercard іноземних банків.
На разі туркомпанії пропонують поїздки в Узбекистан, готуються запропонувати виїзди до Вірменії, Казахстану і, можливо, Туреччини.
- Нагадаємо, платіжні мережі Visa та Mastercard заявили, що повністю зупиняють роботу в Росії та найближчими днями припинять усі транзакції за картками. Компанії знадобиться декілька днів, аби припинити всі транзакції.
- Напередодні про вихід з ринку Росії заявив також технологічний гігант ІВМ.
- Після блокування Visa і Mastercard росіяни переходять на китайську карткову систему.
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