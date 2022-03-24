Росіянам пропонують тури за кордон для оформлення карток Visa та Mastercard іноземних банків

Про це з посиланням на Асоціацію туроператорів Росії пише "Економічна правда".



На російському туристичному ринку почали з'являтися тури для оформлення банківських карток Visa та Mastercard іноземних банків.



На разі туркомпанії пропонують поїздки в Узбекистан, готуються запропонувати виїзди до Вірменії, Казахстану і, можливо, Туреччини.

Нагадаємо, платіжні мережі Visa та Mastercard заявили, що повністю зупиняють роботу в Росії та найближчими днями припинять усі транзакції за картками. Компанії знадобиться декілька днів, аби припинити всі транзакції.

Напередодні про вихід з ринку Росії заявив також технологічний гігант ІВМ.

Після блокування Visa і Mastercard росіяни переходять на китайську карткову систему.