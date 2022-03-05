IBM призупиняє продаж своїх технологій у Росії
Американська електронна корпорація IBM повністю виходить з російського ринку.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Еспресо.TV
"IBM повністю виходить з російського ринку. Дякую за підтримку миру! А як Росія уявляє себе без software та hardware від IBM?!" – йдеться у повідомленні міністра.
- Нагадаємо, десятки найбільших світових компанії залишають ринок Росії через війну в Україні. Напередодні таке рішення прийняла корпорація Samsung.
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