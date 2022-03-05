Samsung призупиняє постачання у Росію усієї продукції, - Bloomberg
Причиною такого кроку південнокорейський технологічний гігант називає "поточні геополітичні події".
Про це повідомляє Bloomberg, інформує Еспресо.TV
"Поставки продукції в Росію були призупинені через поточні геополітичні події", - йдеться в повідомленні.
"Південнокорейський технологічний гігант активно стежить за складною ситуацією... А поки експорт усієї продукції Samsung, починаючи від чіпів і закінчуючи смартфонами та побутовою електронікою, був призупинений", - повідомляє джерело видання.
Нагадаємо, Transparency International Ukraine назвала п'ять світових гігантів, що досі працюють з Росією.
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