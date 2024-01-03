Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Росіянам, які вбили письменника Вакуленка, загрожує довічне ув’язнення. Справу передали до суду

Росіянам, які вбили письменника Вакуленка, загрожує довічне ув’язнення. Справу передали до суду

3 січня, 2024 середа
17:40
Кримінал

Справу двох росіян, які застрелили дитячого письменника Володимира Вакуленка та вбили ще трьох українців, передали до суду. Їм загрожує довічне ув’язнення

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури. 

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені "проходять військову службу у 4-й роті 4-го батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву "ЛНР" 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Південного воєнного округу ЗС РФ та є уродженцями міста Луганськ. 33-річний є командиром цієї роти з позивним "Лев", інший - його підлеглий, кулеметник на прізвисько "Удод".

Матеріали справи: що відомо про вбивство Володимира Вакуленка

Як з'ясували слідчі, навесні 2022 року обидва обвинувачених перебували в окупованому на той час селі Капитолівка Ізюмського району Харківщини. 

Росіяни дізналися, що в селі проживає український дитячий письменник Володимир Вакуленко, який виступав проти дій Росії, та 22 березня 2022 року зі зброєю приїхали до його будинку і провели там обшук. Потім вони затримали письменника та його 14-річного сина. Окупанти відвезли їх до свого місця дислокації та намагалися схилити письменника до співпраці "с новой властью". 

"Отримавши відмову, вони змусили чоловіка зняти з себе одяг з метою виявлення на його тілі татуювань з українською символікою. Вкотре отримавши відмову, російські загарбники відвезли назад письменника разом з його сином", - йдеться в матеріалах розслідування.

24 березня окупанти повернулись, але цього разу затримали тільки письменника. Також вони забрали рюкзак Володимира Вакуленка із шевронами ЗСУ та "Азов", який чоловік носив із собою навіть під час окупації, не приховуючи власну позицію.

Після цього командир роти "Лев" наказав кулеметнику застрелити письменника. "Удод" вистрелив у Володимира Вакуленка з пістолета Макарова, чоловік помер на місці. Його тіло з документами знайшли поблизу АЗС, розташованої на автошляху з Ізюма в напрямку Капитолівки. 

Росіянам інкриміновано вбивства ще трьох цивільних чоловіків 

Ще три жертви росіян - колишній учасник АТО та двоє чоловіків, яких окупанти затримали в лісі, коли потерпілі збирали шишки для розпалювання самовара та приготування чаю. 

"Людей утримували в погребі в антисанітарних умовах, без світла, а також систематично били палками по всьому тілу. Обвинувачених не зупинило навіть те, що одному з чоловіків було 76 років та він ледве пересувався", - зазначається у розслідуванні.

Після жорстоких тортур окупанти відвезли всіх трьох потерпілих до лісу в Капитолівці. Як і з вбивством Володимира Вакуленка, командир роти наказав своєму підлеглому на прізвисько "Удод" застрелити чоловіків. Експертизами встановлено, що двоє загиблих були вбиті пострілами з пістолета Макарова. Третього потерпілого окупанти забили ногами та руками до смерті.

"Сам боится убивать", - це командир роти сказав допитаним свідкам коли вихвалявся, що причетний до вбивств їхніх односельців, але своїми руками цього не робив.

"Також правоохоронці встановили ще один факт жорстокого поводження обвинувачених з мирним населенням. Одному із затриманих вони силою засунули у рот 1 гривню. Окупанти додали, що якщо чоловік прибере "кляп" з рота, вони його розстріляють. Проте після нелюдського утримування в погребі вони таки відпустили цивільного чоловіка", - повідомляє слідство. 

Усі злочини "Лев" та "Удод" вчиняли у групі з іншими російськими військовими. 

Наразі обвинувачені перебувають у розшуку. Їх заочно судитимуть у Дзержинському районному суді Харкова. Окупантам загрожує довічне позбавлення волі.

  • Раніше повідомлялося, що журналісти знайшли родичів луганчанина Владислава Нескородьєва, який під час окупації Харківщини наказав розстріляти дитячого письменника Володимира Вакуленка.
  • Видавництво Vivat вирішило додрукувати третій наклад щоденника письменника Володимира Вакуленка.
  • Письменника Вакуленка посмертно нагородили премією Prix Voltaire Special Award
Новини
Культура
Україна
Харків
Війна з Росією
окупанти
Читайте також:
Роман Безсмертний
2 січня, 2024 вiвторок
2024 рік стане роком зовсім іншої допомоги Україні, - Безсмертний
Китай та США
2 січня, 2024 вiвторок
"Успіх однієї країни – можливість для іншої": Китай заявив, що прагне розвивати міцні та стабільні відносини зі США
Ілон Маск
2 січня, 2024 вiвторок
"Після чотирьох років божевілля": Маск зробив передбачення на наступний рік
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.13
    Купівля 38.13
    Продаж 38.9
  • EUR
    Купівля 41.84
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
3 січня
18:15
Оновлено
Обстріл Києва. 29.12.2023
Масована повітряна атака по Україні 29 грудня: 53 загиблих, 170 постраждалих. Усі деталі
18:13
полонені
Україна повернула з російського полону 230 воїнів
18:07
ID-картка, паспорт
В Україні подорожчало оформлення паспорта у формі ID-картки: скільки доведеться заплатити
18:03
Ексклюзив
US Department of Defense
У Defense Express розповіли, скільки F-16 і коли отримає Україна
18:02
OPINION
Олександр Погребиський
Залужного, який не робив жодних політичних заяв, атакують за рейтинг
17:48
Оновлено
Іран
В Ірані пролунали вибухи біля могили генерала Сулеймані: загинули понад 100 людей
17:44
Ігор Трифонов
Українські війська ліквідували ексглаву міліції Єкатеринбурга
17:41
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Донеччини
РФ обстріляла Донеччину та Херсонщину: три людини загинуло, серед поранених – підліток
17:27
Латвія
У Латвії затримали росіянина, якого підозрюють у шпигунстві на користь спецслужб РФ
17:27
Одеса
Труханов заявив, що в Одесі через мобілізацію бракує водіїв автобусів: готові навчати жінок
17:14
Китай прапор
Ракетні обстріли РФ: Китай заявив, що переговори є єдиним шляхом вирішення "української кризи"
17:02
На фото: Minecraft
Зірки "Аквамена", "Джуманджі" та "Венздей" знімуться в екранізації гри Minecraft 
16:58
російські військові окупанти
Троє зрадників, які воювали проти України й потрапили в полон, отримали тюремні строки
16:53
Євген Коноплянка
Румунський "Клуж" розірвав контракт з Коноплянкою
16:30
Огляд
На фото: Номер "Кварталу 95" про дівчину зі Скадовська
Скандал у новорічну ніч: Що не так із номером "Кварталу 95" про мешканців окупованого Скадовська
16:28
Ексклюзив
Тарас Загородній
Українські банкіри не хочуть фінансувати оборону країни, - політтехнолог Загородній
16:27
будинок, ключі від будинку
Перша родина отримала сертифікат на нове житло через програму єВідновлення
16:23
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:22
Німеччина Україна
Німеччина засудила російські обстріли України, але ракети Taurus надати не готова
16:20
На фото: Селена Гомес обрала тренч українського бренду
Селена Гомес заявила, що планує закінчити співочу карʼєру
16:13
податки
У БЕБ заявили, що бюджет не отримав 1,3 млрд грн ПДВ через пільгу на поширення україномовного контенту
16:03
Едгарс Рінкевичс
Латвія прагне посилити військову інфраструктуру на кордонах з РФ та Білоруссю
16:01
OPINION
Радомир Мокрик
Жарти "Кварталу 95" як інерція колоніалізму
15:59
Ракетоносій "калібрів"
У ВМС пояснили, чому РФ не застосовує для обстрілів України кораблі
15:39
Окупанти
Безробіття, дефіцит ліків і товарів для дітей: ЦНС розповів про кризову ситуацію на ТОТ Донеччини
15:36
міст метро
У Київському метрополітені розповіли, чи закриватимуть на ремонт міст через Дніпро
15:35
Володимир Путін
Партія "Единая Россия" має власну ПВК, яка вербує найманців на війну проти України, - ГУР
15:09
Ексклюзив
МіГ-31 К
Полковник ЗСУ Селезньов сказав, як довго російські льотчики готуються до нового ракетного теракту
15:05
TikTok
В українському TikTok працює мережа ворожої пропаганди, що налаштовує проти ЗСУ, - Інститут масової інформації
15:04
Луцьк, вибухи
"Зміна підходу": розвідка Британії вказала, чим останні масовані удари РФ відрізняються від атак минулої зими
15:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Жити попри все. Як ми навчились любити життя під чотиригодинними ракетними обстрілами 
14:08
OPINION
Богдан Буткевич
Не буде більше жодних "кримів за 3 дні"
13:47
Наталка Діденко
Відлига, мокрий сніг, дощ, похолодання: Наталка Діденко розповіла про погоду до кінця тижня
13:45
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 січня: скільки коштують долар і євро
13:37
Денис Шмигаль
Шмигаль заявив, що Україна цьогоріч планує наростити потужності ОПК у 6 разів
13:12
блокпост
Поліція Київщини прокоментувала нібито роздачу повісток на блокпостах
13:10
Денис Куликовський
Суд ухвалив вирок екскерівнику донецької катівні "Ізоляція" Куликовському
13:08
Міненерго
Міненерго доручило енергокомпаніям перевірити правомірність бронювань військовозобов'язаних працівників
12:50
Ексклюзив
ракета ATACMS
"Потрібні дії, а не заяви": польський експерт Сієрант про заклики надати Україні далекобійні ракети для ударів по РФ
12:33
Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії для навчання пілотів з України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV