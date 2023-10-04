В Україні вийде третій наклад щоденника Вакуленка, вбитого окупантами на Харківщині

Про це "Суспільному" розповіли у пресслужбі видавництва.

Перший наклад у 1500 примірників розкупили швидше, ніж очікувалося – усього за три тижні. Всі виручені кошти – понад 240 тис. грн – було передано родині загиблого письменника.

Другий наклад становив 2600 примірників, і станом на зараз він майже весь проданий. З нього родині перерахують 15% коштів.

Додрук третього накладу (3100 примірників) планують розпочати у жовтні.

"Середній перший тираж будь-якого видання у видавництві Vivat — 3100. Залежно від того, який це жанр і який автор, саме перший місяць і показує динаміку. Зазвичай протягом цього місяця продається щонайменше 1000–1500 примірників. Водночас для книги "Я перетворююсь..." ця цифра була ще вищою — продався не тільки тираж, друк якого оплатив Міжнародний фонд "Відродження", а й той, який видавництво додруковувало, розуміючи, що доля Володимира Вакуленка-К. і його родини для багатьох стала символом", - розповіла журналістам заступниця головреда видавництва Vivat Олена Рибка.

Дитячий письменник Володимир Вакуленко був убитий під час російської окупації Ізюмського району Харківської області. Довгий час його вважали безвісти зниклим, але наприкінці листопада минулого року ДНК-експертиза підтвердила, що одне з тіл, знайдених після деокупації регіону, належить письменникові. Відомо, що його застрелили у проміжку між 24 березня і 12 травня 2022 року.

У березні 2023 року в Харкові презентували щоденник Вакуленка, який письменниця й громадська діячка Вікторія Амеліна знайшла закопаним у садку під вишнею після деокупації регіону.