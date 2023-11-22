Убивство письменника Вакуленка: журналісти знайшли родичів колаборанта, який віддав наказ про розстріл

Про це пише "Слідство.Інфо".

Зраднику України 33 роки, він має дружину Ліну та семирічну доньку. Родина вирішила не виїжджати з Луганська, коли туди 2014 року зайшли російські війська.

Владислав Нескородьєв

Також у колаборанта є рідна сестра та тітка, але обидві з ним не спілкуються.

Сестра Сюзанна залишила Луганськ 2014 року і переїхала до Ірпеня Київської області. Там, у підвалі одного з будинків, вона пережила російську окупацію 2022 року.

Рідна сестра окупанта Сюзанна

"Я пережила окупацію тут, в Ірпені. Ми просиділи тут з дітьми, не встигли виїхати. Дуже важко, якщо чесно, і дуже хочеться вже, щоб швидше це закінчилося. Наш будинок в Ірпені вцілів, там трохи вікна побило. Зараз ми переїхали в інший будинок", - розповіла жінка.

Вона запевняє, що не спілкується з братом багато років і востаннє бачилася з ним іще в Луганську. Відтоді про його подальшу долю жінка нічого не знала. Злочини, в яких підозрюють Владислава, викликали в жінки шок.

Натомість тітка Нескородьєва Наталя Ковальова живе в тимчасово окупованому Луганську і задоволена російською "владою". У те, що її племінник убив людину, жінка не вірить.

Тітка окупанта - Наталя Ковальова

"Владислав ніколи не зміг би вбити ніякого мирного жителя — це я знаю точно. Я його з дитинства виховувала, він не така людина. Тож те, що публікує українська прокуратура, це їхні проблеми. Я не вірю й ніколи не повірю. Російська армія захищає українців. Ніколи російський справжній солдат, офіцер, не вбʼє беззахисну людину. Ніколи", - сказала фанатка "русского міра".

На її думку, сестра Владислава в Ірпені ховалася від іноземних найманців, які воюють на боці ЗСУ, а не від російських бомб. Сама Сюзанна запевняє, що ненавидить росіян.