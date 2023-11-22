Убивство письменника Вакуленка: журналісти знайшли родичів колаборанта, який віддав наказ про розстріл
Журналісти знайшли родичів луганчанина Владислава Нескородьєва, який під час окупації Харківщини наказав розстріляти дитячого письменника Володимира Вакуленка
Про це пише "Слідство.Інфо".
Зраднику України 33 роки, він має дружину Ліну та семирічну доньку. Родина вирішила не виїжджати з Луганська, коли туди 2014 року зайшли російські війська.
Владислав Нескородьєв
Також у колаборанта є рідна сестра та тітка, але обидві з ним не спілкуються.
Сестра Сюзанна залишила Луганськ 2014 року і переїхала до Ірпеня Київської області. Там, у підвалі одного з будинків, вона пережила російську окупацію 2022 року.
Рідна сестра окупанта Сюзанна
"Я пережила окупацію тут, в Ірпені. Ми просиділи тут з дітьми, не встигли виїхати. Дуже важко, якщо чесно, і дуже хочеться вже, щоб швидше це закінчилося. Наш будинок в Ірпені вцілів, там трохи вікна побило. Зараз ми переїхали в інший будинок", - розповіла жінка.
Вона запевняє, що не спілкується з братом багато років і востаннє бачилася з ним іще в Луганську. Відтоді про його подальшу долю жінка нічого не знала. Злочини, в яких підозрюють Владислава, викликали в жінки шок.
Натомість тітка Нескородьєва Наталя Ковальова живе в тимчасово окупованому Луганську і задоволена російською "владою". У те, що її племінник убив людину, жінка не вірить.
Тітка окупанта - Наталя Ковальова
"Владислав ніколи не зміг би вбити ніякого мирного жителя — це я знаю точно. Я його з дитинства виховувала, він не така людина. Тож те, що публікує українська прокуратура, це їхні проблеми. Я не вірю й ніколи не повірю. Російська армія захищає українців. Ніколи російський справжній солдат, офіцер, не вбʼє беззахисну людину. Ніколи", - сказала фанатка "русского міра".
На її думку, сестра Владислава в Ірпені ховалася від іноземних найманців, які воюють на боці ЗСУ, а не від російських бомб. Сама Сюзанна запевняє, що ненавидить росіян.
- Дитячий письменник Володимир Вакуленко був убитий під час російської окупації Ізюмського району Харківської області. Довгий час його вважали безвісти зниклим, але наприкінці листопада минулого року ДНК-експертиза підтвердила, що одне з тіл, знайдених після деокупації регіону, належить письменникові. Відомо, що його застрелили в проміжку між 24 березня і 12 травня 2022 року.
- У березні 2023 року в Харкові презентували щоденник Вакуленка, який письменниця й громадська діячка Вікторія Амеліна знайшла закопаним у садку під вишнею після деокупації регіону.
- У листопаді 2023 року слідство встановило особи двох людей, які, ймовірно, вбили Вакуленка.
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