Про це повідоми очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резнченко в телеграмі.

Окупанти тричі відкривали вогонь по Нікопольському району. У Нікополь прилетіло 10 снарядів зі ствольної артилерії. У місті постраждало 9 приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередачі. До 300 людей залишилося без електрики. Загиблих і поранених немає.

Також росіяни гатили зі ствольної артилерії та "градів" по Марганецькій громаді. Руйнувань і постраждалих нема.

Окупанти накрили вогнем з "ураганів" Криворізький район. В Апостолівській громаді зруйновано газогін і кілька будинків. Людей не зачепило.

19 серпня на Дніпропетровщині армія РФ обстріляла будинки, лінію електропередачі, психоневрологічний інтернат і поранила 4 людей.

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