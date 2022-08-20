Росіяни 4 рази за ніч вгатили по Дніпропетровщині: пошкоджено будинки, сонячні панелі й газогін
На Дніпропетровщині в ніч на 20 серпня росіяни обстріляли будинки, сонячні панелі, електролінії та газогін
Про це повідоми очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резнченко в телеграмі.
Окупанти тричі відкривали вогонь по Нікопольському району. У Нікополь прилетіло 10 снарядів зі ствольної артилерії. У місті постраждало 9 приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередачі. До 300 людей залишилося без електрики. Загиблих і поранених немає.
Також росіяни гатили зі ствольної артилерії та "градів" по Марганецькій громаді. Руйнувань і постраждалих нема.
Окупанти накрили вогнем з "ураганів" Криворізький район. В Апостолівській громаді зруйновано газогін і кілька будинків. Людей не зачепило.
- 19 серпня на Дніпропетровщині армія РФ обстріляла будинки, лінію електропередачі, психоневрологічний інтернат і поранила 4 людей.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.43
Купівля 39.43Продаж 40.22
-
EUR
Купівля 39.71Продаж 40.77
- Актуальне
- Важливе