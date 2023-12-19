Росіяни 8 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ на лівобережжі Дніпра, але з втратами відступили, – Генштаб

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у вечірньому зведення 19 грудня

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 29 атак ворога. Ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Певні підрозділи збройних сил Білорусі надалі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках рашисти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілюють населені пункти з території Росії, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону України. На цьому напрямку артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили всі атаки окупантів в районі Синьківки на Харківщині, де ворог за підтримки авіації марно спробував прорвати оборону наших військ. Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів Харківщини.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районах Серебрянського лісництва на Луганщині області та східніше від Тернів на Донеччині. Від артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів обох областей.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки на Донеччині. Артилерійським і мінометним вогнем росіяни накрили близько 10 населених пунктів області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки ворога східніше від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, 7 атак – у районах Первомайського та Невельського Донецької області. Вороги з артилерії та мінометів обстріляли близько 10 населених пунктів Донеччини.

На Мар’їнському напрямку українські захисники стримують ворога в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Тут росіяни здійснили 11 марних атак на позиції Сил оборони. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились Георгіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Антонівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 9 атак загарбників західніше від Новопокровки та Роботиного – тут вороги за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Тягинка, Іванівка, Токарівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Росіяни не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи з лівобережжя Дніпра. тут вони здійснили 8 спроб штурмових дій, але отримали гідну відсіч та з втратами відступили. Наші підрозділи тримають оборону, утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику. Продовжують заходи із розширення плацдарму.

Ракетні війська уразили 2 райони зосередження ворогів, їхнього озброєння та техніки

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки рашистів.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Також наші захисники вдарили по пункту управління, трьох артилерійських засобах і 4 складах боєприпасів противника.