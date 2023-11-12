Росіяни активізувалися на Бахмутському напрямку, - Сирський
У неділю, 12 листопада, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив про активізацію російської армії на Бахмутському напрямку. Водночас Сили оборони України відбивають ворожі атаки
Про це він написав у телеграм.
"Бахмутський напрямок. Росіяни активізувалися, намагаються відбити раніше втрачені позиції", - йдеться у повідомленні.
Водночас, за словами Сирського, Сили оборони діють професійно.
"Атаки ворога відбиваються", - наголосив командувач Сухопутних військ ЗСУ.
- За даними Генштабу, протягом минулої доби на Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника. Своєю чергою Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
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