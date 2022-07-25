Росіяни анонсували фільтрацію людей просто в Маріуполі, - місцевий чиновник

Про це в ефірі Еспресо сказав голова Центральної районної адміністрації у Маріупольській міськраді Володимир Могильний.

"Ситуація в місті змінитися на краще не може, бо воно в окупації і "влада" абсолютно не зацікавлена в добробуті людей. Вони зацікавлені в отриманні прибутку від окупації міста. Стало відомо, що планується до кінця місяця проводити фільтрацію уже безпосередньо в місті", - сказав він.

За словами Могильного, росіяни подають це як полегшення життя людей.

"Ми прекрасно розуміємо, що процес фільтрації буде проходити в місті, щоб знайти тих, хто не влаштовує окупаційну владу, бо вони несуть тотальну загрозу "благополуччю", для мирного життя, яке вони намагаються влаштувати в місті", - підсумував чиновник.