Росіяни анонсували фільтрацію людей просто в Маріуполі, - місцевий чиновник
Російська влада у Маріуполі зацікавлена лише в отриманні прибутку від окупації міста
Про це в ефірі Еспресо сказав голова Центральної районної адміністрації у Маріупольській міськраді Володимир Могильний.
"Ситуація в місті змінитися на краще не може, бо воно в окупації і "влада" абсолютно не зацікавлена в добробуті людей. Вони зацікавлені в отриманні прибутку від окупації міста. Стало відомо, що планується до кінця місяця проводити фільтрацію уже безпосередньо в місті", - сказав він.
За словами Могильного, росіяни подають це як полегшення життя людей.
"Ми прекрасно розуміємо, що процес фільтрації буде проходити в місті, щоб знайти тих, хто не влаштовує окупаційну владу, бо вони несуть тотальну загрозу "благополуччю", для мирного життя, яке вони намагаються влаштувати в місті", - підсумував чиновник.
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