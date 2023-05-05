Росіяни атакували Херсонщину чотирма керованими авіабомбами: поранено людину
Удень 5 травня російська окупаційна армія атакували Херсонщину чотирма керованими авіабомбами, внаслідок чого дістала поранення людина
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Так, було зафіксовано чотири прильоти керованих авіабомб по селах Веселе та Козацьке Новокаховської громади області.
"У Веселому через обстріл зруйновано будівлю церкви та пошкоджено оселі місцевих жителів. Одна людина дістала поранення, її шпиталізували до Херсона", - йдеться в повідомленні.
"Загалом через удари російської авіації в населених пунктах понівечено близько двадцяти житлових будинків", - додали в ОВА.
- 2 травня російські війська випустили дві керовані авіабомби по Херсонщині, внаслідок чого загинули троє людей.
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