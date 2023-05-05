Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Так, було зафіксовано чотири прильоти керованих авіабомб по селах Веселе та Козацьке Новокаховської громади області.

"У Веселому через обстріл зруйновано будівлю церкви та пошкоджено оселі місцевих жителів. Одна людина дістала поранення, її шпиталізували до Херсона", - йдеться в повідомленні.

"Загалом через удари російської авіації в населених пунктах понівечено близько двадцяти житлових будинків", - додали в ОВА.