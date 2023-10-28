Росіяни б'ють по об'єктах "Нафтогазу" майже щотижня, - голова правління
Російські окупанти майже кожен тиждень атакують об'єкти "Нафтогазу". Проте Україна готується їх захищати з урахуванням свого досвіду
Про це розповів голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Багато об'єктів було пошкоджено і понесли втрати. "Нафтогаз»"у цьому плані не є винятком. Майже щотижня на сьогодні ми є ціллю, яку атакує Російська Федерація – ворог. Але ми готуємось", - сказав він.
За словами Чернишова, ключовим залишається зміцнення української системи протиповітряної оборони.
На прохання журналістів "Радіо Свобода" оцінити ефективність нинішнього захисту за шкалою від одного до десяти голова правління сказав, що наразі це "менше, ніж десять".
- В "Укренерго" заявили, що російські терористи восени та взимку минулого року атакували понад 70 великих енергетичних об'єктів України.
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