Росіяни б'ють по об'єктах "Нафтогазу" майже щотижня, - голова правління

Про це розповів голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Багато об'єктів було пошкоджено і понесли втрати. "Нафтогаз»"у цьому плані не є винятком. Майже щотижня на сьогодні ми є ціллю, яку атакує Російська Федерація – ворог. Але ми готуємось", - сказав він.

За словами Чернишова, ключовим залишається зміцнення української системи протиповітряної оборони.

На прохання журналістів "Радіо Свобода" оцінити ефективність нинішнього захисту за шкалою від одного до десяти голова правління сказав, що наразі це "менше, ніж десять".