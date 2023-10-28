В Укренерго назвали кількість великих енергооб'єктів, які РФ атакувала минулою зимою

Про це заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Якщо рахувати великі, то це близько, я думаю, 70-ти. Це якщо великих. Безліч меншого рівня об'єктів, які пошкоджені, наприклад, в прифронтових областях артилерією, невеликі трансформаторні пункти або підстанції обленерго. Їх, напевно, сотні, тисячі", - сказав він.

За словами Кудрицького, загалом до половини енергетичних об'єктів України зазнали пошкоджень. Він додав, що це була глобальна кампанія і глобальний масштаб пошкоджень.

Кудрицький також заявив, що усі гідро-, теплоелектростанції в Україні зазнали руйнувань внаслідок російських обстрілів.

"Всі до одної. Каховську ГЕС ми тут навіть не рахували, бо вона була, на жаль, в окупації досить давно. Але ті, що заходяться на контрольованій території, всі, так чи інакше, зазнали серйозних ушкоджень", - додав він.