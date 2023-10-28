В Укренерго назвали кількість великих енергооб'єктів, які РФ атакувала минулою зимою
Російські терористи восени та взимку минулого року атакували понад 70 великих енергетичних об'єктів України
Про це заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"Якщо рахувати великі, то це близько, я думаю, 70-ти. Це якщо великих. Безліч меншого рівня об'єктів, які пошкоджені, наприклад, в прифронтових областях артилерією, невеликі трансформаторні пункти або підстанції обленерго. Їх, напевно, сотні, тисячі", - сказав він.
За словами Кудрицького, загалом до половини енергетичних об'єктів України зазнали пошкоджень. Він додав, що це була глобальна кампанія і глобальний масштаб пошкоджень.
Кудрицький також заявив, що усі гідро-, теплоелектростанції в Україні зазнали руйнувань внаслідок російських обстрілів.
"Всі до одної. Каховську ГЕС ми тут навіть не рахували, бо вона була, на жаль, в окупації досить давно. Але ті, що заходяться на контрольованій території, всі, так чи інакше, зазнали серйозних ушкоджень", - додав він.
- Федеральне міністерство економіки й захисту клімату Німеччини внесе до Фонду підтримки енергетики України 54,3 мільйона євро.
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