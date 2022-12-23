Про це розповів виконувач обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України Андрій Шаповалов у етері Еспресо.

За його словами, росіяни вірять тезам російської пропаганди, які суперечать одна одній. Андрій Шаповалов вважає, що це соціальний контракт між народом і владою РФ.

"Росіянам пообіцяли, що війна буде тільки по телевізору, а їм нічого не треба буде робити, РФ обов’язково переможе, але ви за нас (владу Росії, - ред.) голосуєте. Але сьогодні шаблон розривається й війна по телевізору переходить у реальну. Коли ми почуємо спротив? Коли війна зайде в кожну оселю на Росії. Кожна родина має отримати труну. Мені здається, після цього вони почнуть щось підозрювати, маси", - наголосив він.

23 грудня військовий експерт Олексій Їжак заявив, що президент РФ Володимир Путін переконаний, що може виграти війну на виснаження і що росіяни будуть терпіти все що завгодно.

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