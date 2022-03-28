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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Росіяни чудово розуміють, що відбувається в Україні, вони отримують задоволення від масового вбивства українців, - Цимбалюк

Росіяни чудово розуміють, що відбувається в Україні, вони отримують задоволення від масового вбивства українців, - Цимбалюк

28 березня, 2022 понедiлок
16:18

Український журналіст Роман Цимбалюк вважає, що росіяни чудово знають і розуміють, що насправді відбувається в Україні і отримують від вбивств українців лише задоволення

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV

“Кремль буде робити все, щоб в російському інформаційному полі не було правдивої інформації щодо війни проти України. Навпаки, вливають в голови росіян, що вони вже тисячу раз нас перемогли, війська Донбасу вже Варшаву взяли. У питанні ж обміну полоненими, чи щоб забрати тіла власних солдатів, Кремль мовчить. Україна ж продовжує демонструвати людяність в цій частині. Виходить, що жінка з Комітету солдатських матерів Росії мала рацію, що навіть поранених не забирають.” - розповів Цимбалюк

Журналіст зауважив, що в перші тижні війни в Росії всі мовчали, а зараз вже почали звертатись в той же Комітет солдатських матерів. За словами Цимбалюка, більшість жінок та матерів звертаються анонімно, боячись путінського режиму.

“Вони бояться, бо російська пропаганда досить ефективна. Росіяни кожного дня отримують хорошу порцію яду для свого мозку. Якщо почне просочуватись правдива інформація про війну з Україною, то і росіяни почнуть змінюватись. Хоча наразі всі росіяни прекрасно знають і розуміють, що їхні солдати роблять в Україні. Вони знають, хто бомбардує українські міста і їм це подобається. Росіяни отримують задоволення від масового вбивства українців.” - додав Цимбалюк

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