Російська пропаганда нині вся заточена на Україна "замєрзаєт", Київ і Львів "без свєта" і скоро "всє вознєнавідят власть і сбєгут". Їх гасло: "нам нужни міліони бєжєнцев" і "там нєвозможно жіть".

Вони думають, що зламають нас цим. Натомість ми добре знаємо, кого ненавидіти й при цьому стаємо більш економними, енергоефективними та рішучими.

Вони думають, що ми поїдемо з України, але ми лише зараз оцінили свою країну по справжньому. Точно перезимуємо і станемо однією з найбільш енергоефективних країн світу

Вони думають, що створюють колапс, а насправді переводять нас на найновіші технології сучасної енергетики.

Вони думають, що ми поїдемо з України, але ми лише зараз оцінили свою країну по справжньому. Точно перезимуємо і станемо однією з найбільш енергоефективних країн світу.

Електрокари, сонячні батареї, інша відновлювальна енергетика, утеплення, теплові помпи — вони навіть не уявляють як стимулюють наш розвиток, тоді як сама імперія зла приречена на роль сировинного придатка з усіма наступними наслідками.

Просто шаленими темпами ми змінюємо свої цінності й пріоритети. І назавжди лишаємо радянську ментальність якомога далі від самих себе…

Джерело

Про авторку. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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