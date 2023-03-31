Росіяни двічі атакували Нікопольщину з артилерії та БПЛА, пошкоджено будинок
За день 31 березня російська армія двічі атакувала Нікопольський район на Дніпропетровщині: пошкоджено соціальну установу, авто й господарські споруди
Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграмі.
За день Марганецька громада на Дніпропетровщині двічі потрапила під обстріл: спочатку з артилерії, а згодом із БПЛА. Зазначається, що люди неушкоджені.
"У Марганці пошкоджені соціальна установа, авто та пара господарських споруд. Наслідки атак ще уточнюються", - ствердив голова адміністрації.
- Нагадаємо, російські загарбники з артилерії обстріляли Авдіївку на Донеччині, унаслідок атаки двоє людей загинули, серед них немовля. За день до трагедії родину просили евакуюватися з міста.
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