Росіяни двічі атакували Нікопольщину з артилерії та БПЛА, пошкоджено будинок

Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграмі.

За день Марганецька громада на Дніпропетровщині двічі потрапила під обстріл: спочатку з артилерії, а згодом із БПЛА. Зазначається, що люди неушкоджені.

"У Марганці пошкоджені соціальна установа, авто та пара господарських споруд. Наслідки атак ще уточнюються", - ствердив голова адміністрації.