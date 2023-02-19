"Росіяни фурами завозять комплектуючі для виготовлення дронів без жодних заборон", - Марія Берлінська
За словами засновниця громадської організації "Центр підтримки аеророзвідки" Марії Берлінської, у РФ найкращі інженери отримують усі потрібні комплектуючі без проблем, щоб виготовляти ударні дрони
Про це Марія Берлінська розповіла у програмі "Війна і волонтери", журналістки "Еспресо".
"Росіяни фурами затягують комплектуючі з Китаю без будь-яких дозволів, експортних контролів та митниць, - каже Марія Берлінська. - Вони посадили у цих "вагнерцентрах" та в інших структурах, науково-дослідних інститутах найкращих інженерів. Вони дали їм комплектуючі, які інженери замовили, швидко дали, в лічені дні. І сказали - ось у вас є всі умови для роботи. Ви повинні за два - три місяці видати результат. І все. Люди працюють, тому що альтернатива в них - піти в Мар'їнку, в Бахмут чи під Вугледар гарматним м'ясом, коли їх будуть гнати на атаки. Тому в них це все значно краще налаштовано. Я не пропоную наших інженерів ставити перед таким вибором, наші інженери мотивовані зовсім по іншому, вони готові працювати і працюють. Але я пропоную дати їм нормальні стартові можливості".
Марія Берлінська переконана, дуже важливо зробити дерегуляцію галузі та дати грантові кошти виробникам.
"Десять тисяч доларів для держави - це ніщо. А виробники зможуть на них закупити антени, оптику, чіпи і так далі, - наголошує волонтерка. - Дати їм можливість запуститься, багатьом молодим командам, молодим талановитим інженерам. Я завжди повторюю в своїй команді, що найголовніша людина на фронті - військовий і толковий командир, а найголовніша людина в тилу - інженер. Один розумний інженер чи команда інженерів можуть винайти і виготовити тисячі дронів ударних, які будуть ефективніші ніж Himars і будуть дотягуватися туди, куди Himars не дотягуються. Вони будуть розбивати склади, командні пункти, логістичні центри ворога і збережуть нам десятки тисяч життів".
- Нагадаємо, Марія Берлінська розповіла, що Україна може виготовляти свої ударні дрони.
- А ще розповіла про вигоду для держави при виробництві дронів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.37
- Актуальне
- Важливе