"Росіяни фурами завозять комплектуючі для виготовлення дронів без жодних заборон", - Марія Берлінська

Про це Марія Берлінська розповіла у програмі "Війна і волонтери", журналістки "Еспресо".

"Росіяни фурами затягують комплектуючі з Китаю без будь-яких дозволів, експортних контролів та митниць, - каже Марія Берлінська. - Вони посадили у цих "вагнерцентрах" та в інших структурах, науково-дослідних інститутах найкращих інженерів. Вони дали їм комплектуючі, які інженери замовили, швидко дали, в лічені дні. І сказали - ось у вас є всі умови для роботи. Ви повинні за два - три місяці видати результат. І все. Люди працюють, тому що альтернатива в них - піти в Мар'їнку, в Бахмут чи під Вугледар гарматним м'ясом, коли їх будуть гнати на атаки. Тому в них це все значно краще налаштовано. Я не пропоную наших інженерів ставити перед таким вибором, наші інженери мотивовані зовсім по іншому, вони готові працювати і працюють. Але я пропоную дати їм нормальні стартові можливості".

Марія Берлінська переконана, дуже важливо зробити дерегуляцію галузі та дати грантові кошти виробникам.

"Десять тисяч доларів для держави - це ніщо. А виробники зможуть на них закупити антени, оптику, чіпи і так далі, - наголошує волонтерка. - Дати їм можливість запуститься, багатьом молодим командам, молодим талановитим інженерам. Я завжди повторюю в своїй команді, що найголовніша людина на фронті - військовий і толковий командир, а найголовніша людина в тилу - інженер. Один розумний інженер чи команда інженерів можуть винайти і виготовити тисячі дронів ударних, які будуть ефективніші ніж Himars і будуть дотягуватися туди, куди Himars не дотягуються. Вони будуть розбивати склади, командні пункти, логістичні центри ворога і збережуть нам десятки тисяч життів".