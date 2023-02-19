"Вклавши мільйон доларів, держава може отримати продукт, який вражатиме техніку на десятки мільйонів доларів", - Марія Берлінська

Про це Марія Берлінська розповіла у програмі "Війна і волонтери" журналістки Еспресо.

"У нас є непогана інженерна думка, у нас була свого часу легендарна ракетобудівна, авіаційна та інженерна школи, - каже Марія Берлінська. - На жаль, багато чого було зруйновано на той час. У той же час люди наші розумні, вони вміють швидко та якісно видавати продукт. Питання в тому, що їм треба з чогось робити. Фактично, щоб запустити галузь, треба дві речі. Перше - зробити дерегуляцію і зняти всі перешкоди, які можуть бути і дати можливість, щоб митниця потоком пропускала все, що потрібно для інженерів. Друга річ - дати стартові кошти. Говоримо в цифрах. У 2015 році я пропонувала таку модель. Беремо 100 виробників. Це можуть бути хлопці в гаражах, як колись Стів Джобс, які сидять і роблять свої винаходи. Даємо для них стартові кошти від держави по 10 тисяч доларів. У результаті це мільйон доларів. Навіть, якщо на виході з тих всіх стартапів класний продукт зможе забезпечити лише один виробник, то держава, вклавши один мільйон доларів, отримає продукт, який буде вражати російську техніку на десятки, а то й сотні мільйонів доларів. Тому що один російський танк може коштувати 2-3 мільйони доларів. Це ідеальна інвестиція з точки зору економіки і бізнесу. Навіть, якщо один ударний дрон вразить, до прикладу, російський танк, який коштує 2-3 мільйони доларів - це вже вигідно. І ми навіть не рахуємо, скільки цей танк може принести шкоди для людей, скільки танк вб'є людей, скільки танк зруйнує інфраструктури. Один танк, працюючи цілий день, може знищити все село. Потрібно мислити на кілька кроків вперед стратегічно".